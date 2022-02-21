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Главы МИД Франции и России встретятся в Париже 25 февраля

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Главы МИД Франции и России Жан-Ив Ле Дриан и Сергей Лавров проведут встречу на этой неделе в Париже, сообщили в понедельник во французском внешнеполитическом ведомстве.

"Министр (иностранных дел Франции - ИФ) предложил своему российскому коллеге встретиться в Париже в пятницу, 25 февраля, на что последний дал свое согласие", - говорится в сообщении МИД Франции по итогам телефонного разговора министров.

В нем отмечается, что встреча будет проведена для "консультаций по подготовке саммита, принцип которого был согласован нашими двумя президентами после переговоров президента Франции с нашими партнерами".

Ранее Елисейский дворец сообщил, что президент Франции Эммануэль Макрон предложил президенту России Владимиру Путину и американскому лидеру Джо Байдену провести саммит по вопросам безопасности в Европе, обе стороны согласились.

В канцелярии французского лидера отметили, что повестка саммита должна быть подготовлена госсекретарем США Энтони Блинкеном и главой МИД России Сергеем Лавровым во время их встречи, которая планируется на 24 февраля.

РФ Франция Сергей Лавров Жан-Ив Ле Дриан

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