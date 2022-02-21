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Главы МИД ЕС одобрили санкции против 5 россиян за выборы в Крыму в 2021 г.

Главы МИД ЕС одобрили санкции против 5 россиян за выборы в Крыму в 2021 г.
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Главы МИД стран Евросоюза в понедельник приняли ограничительные меры в отношении пяти граждан России за участие в организации выборов в Госдуму на территории Крыма. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на неназванного представителя ЕС.

"Министры иностранных дел стран Европейского союза в понедельник одобрили замораживание активов и запрет на поездки в отношении пяти россиян, участвовавших в организации выборов в Госдуму в прошлом году в Крыму", - передало агентство, не назвав конкретных имен.

По данным агентства, эти меры приняты "в рамках существующего режима санкций, связанных с выборами в Крыму". Одобренные санкции не имеют отношения к нынешней ситуации вокруг Украины.

Согласно опубликованному позже в понедельник заявлению ЕС, в санкционный список добавлены пять физических лиц за "активную поддержку действий и осуществлению политики, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины".

Среди включенных в санкционных список - три члена Госдумы РФ от Крыма и Севастополя - Алексей Черняк, Леонид Бабашов, Татьяна Лобач. Еще два человека, попавшие под санкции – руководители избиркома в Севастополе.

"Физические лица, против которых введены санкции сегодня, являются членами Госдумы РФ, которые были избраны, чтобы представлять незаконно аннексированный Крымский полуостров и город Севастополь 19 сентября 2021 года, а также глава избиркома и заместитель главы избиркома в Севастополе", - говорится в сообщении ЕС.

ЕС РФ Крым

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