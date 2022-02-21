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Женщина пострадала при попадании снаряда в дом в Донецке

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Женщина пострадала в результате обстрела Донецка. Об этом сообщает представительство самопровозглашенной Донецкой народной республики в совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"В результате нарушения режима прекращения огня со стороны ВСУ зафиксировано попадание боеприпаса в дом. Обломками привалило женщину", - говорится в сообщении, распространенном в понедельник представительством ДНР в СЦКК.

О состоянии пострадавшей не сообщается.

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ фиксирует резкий рост интенсивности обстрелов в Донбассе за последние дни. На фоне роста напряженности в регионе власти ДНР и ЛНР объявили эвакуацию женщин и детей в Ростовскую область России. Также в обеих республиках объявлена всеобщая мобилизация.

Донецк ДНР Донбасс

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