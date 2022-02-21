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Польская PGNiG в 2021 году потеряла на хеджировании $1 млрд

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Убытки польской газовой монополии PGNiG от операций хеджирования в 2021 году достигли около $1 млрд. Это следует из материалов компании.

По итогам 9 месяцев 2021 года компания создала резерв по операциям хеджирования в размере 1,372 млрд злотых ($340 млн). Эта информация уже тогда вызвала болезненную реакцию в польском обществе и интенсивные попытки руководства PGNiG оправдать потери обычной бизнес-практикой.

В понедельник PGNiG опубликовала релиз о финансовых результатах IV квартала 2021 года (это пока не финансовый отчет, а только отдельные показатели отчетности, выход отчета назначен на 24 марта).

Компания сообщила, что операции по хеджированию привели к уменьшению выручки на 258 млн злотых, увеличению себестоимости на 1,211 млрд злотых, увеличение прочих операционных затрат на 1,375 млрд злотых - все вместе 2,844 млрд злотых, или $711 млн (годом раньше сумма этих слагаемых была лишь 249 млн злотых).

В 2021 году прибыль PGNiG упала на 16% - до 6,19 млрд злотых ($1,55 млрд); при этом большую часть этой прибыли (3,09 млрд злотых) компания заработала в 4 квартале.

Выручка подскочила в 1,8 раза - до 69,96 млрд злотых ($17,48 млрд).

Польша PGNiG

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