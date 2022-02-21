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Байден следит за итогами обсуждения в Совбезе РФ ситуации в ДНР и ЛНР

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Президент Джо Байден следит за развитием ситуации вокруг Украины, в частности, за итогами заседания Совета Безопасности РФ, на котором обсуждался вопрос признания независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, передает канал CNN.

По данным канала, высокопоставленные руководители администрации, включая госсекретаря Энтони Блинкена, председателя Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марка Милли и директора ЦРУ Уильяма Бернса, прибыли в Белый дом, несмотря на государственный праздник в США, отмечаемый в понедельник. Также в Белый дом прибыла вице-президент Камала Харрис, прибывшая накануне из Германии, где приняла участие в конференции по безопасности в Мюнхене.

Однако, как отмечает канал, Байден не планирует выступлений в понедельник.

США Джо Байден Украина ДНР ЛНР Донбасс

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