ВТО запланировала министерскую конференцию в Женеве на середину июня

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Всемирная торговая организация (ВТО) приняла решение провести 12-ю министерскую конференцию в Женеве на неделе с 13 июня, говорится в ее сообщении по итогам прошедшего в среду генсовета.

Последняя министерская конференция ВТО состоялась в 2017 году в Буэнос-Айресе. Изначально двенадцатую министерскую конференцию ВТО планировалось провести летом 2020 года в столице Казахстана Нур-Султане, однако мероприятие было отменено из-за пандемии коронавируса. В марте 2021 года было принято решение, что конференция пройдет в Женеве 30 ноября-3 декабря 2021 года, но из-за коронавируса она также была перенесена.

Ожидалось, что в ходе конференции может быть принято соглашение о регулировании и снижении рыбных субсидий, запущен переговорный трек по снижению субсидий в сельском хозяйстве, обсуждены вопросы возможного реформирования ВТО и перспективы возобновления функционирования апелляционного органа в механизме разрешения торговых споров, темы протекционизма и медицины, торговли и окружающей среды и ряд других вопросов.