В Госдепе заявили, что США настроены на поддержание дипломатических связей с РФ

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Вашингтон готов работать над дипломатическим урегулированием ситуации вокруг Украины, если Россия изменит свои действия, заявил в среду пресс-секретарь госдепа Нед Прайс.

"Москва должна продемонстрировать, что она серьезно настроена в отношении дипломатии", - сказал Прайс на брифинге.

"Если подход Москвы изменится, то мы по-прежнему готовы взаимодействовать", - отметил он. Он пояснил, что главным условием для возобновления дипломатической работы является деэскалация.

По его словам, США и их союзники "открыты к дипломатии, мы хотим предотвратить то, что может стать серьезным и дорогостоящим конфликтом".

В Вашингтоне считают, что возможность поддерживать коммуникации, в том числе, с РФ, еще более важна во времена кризисов и конфликтов, заявил Нед Прайс.

"Мы считаем, что коммуникации, возможность передавать сообщения даже более важна во времена больших кризисов", - сказал он на брифинге, отвечая на вопрос о том, сохранят ли США работу посольства в Москве в том случае, если произойдет эскалация ситуации вокруг Украины.

По его словам, это помогает США доносить любые послания до другой стороны, и посольства играют в этом важную роль. В то же время, по утверждению Прайса, российская сторона "осложняет работу на своей территории американских дипломатов".