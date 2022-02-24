На окраине Луганска слышны взрывы

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Звуки взрывов артиллерийских снарядов рано утром в четверг доносятся с окраин Луганска, передал корреспондент "Интерфакса".

Президент России Владимир Путин заявил о начале специальной войсковой операции в связи с ситуацией в Донбассе.

"Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель - защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины. А также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации", - заявил Путин в обращении в ночь на четверг.