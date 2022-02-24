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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:15

В Афганистане убиты восемь медиков, делавших прививки от полиомиелита

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - На севере Афганистана убиты восемь медицинских работников, проводивших вакцинацию против полиомиелита, сообщил в твиттере заместитель специального представителя Генерального секретаря ООН по Афганистану Рамиз Алакбаров.

"Один член бригады по проведению вакцинации был убит в районе Талукан в провинции Тахар, четыре члена бригады, проводившей обход домов, были убиты в ходе двух отдельных инцидентов в городе Кундуз, два вакцинатора и социальный работник были убиты в районе Имам-Сахиб провинции Кундуз", - написал он.

По данным чиновника, это первые нападения на работников, работающих с полиомиелитом в Афганистане, после возобновления общенациональных кампаний в ноябре прошлого года.

В 2021 году в стране были убиты девять медиков, делавших прививки от полиомиелита.

После убийств вакцинация приостановлена в провинциях Кундуз и Тахар.

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