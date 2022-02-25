Папа римский предложил посредничество в урегулировании ситуации на Украине

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Папа римский Франциск обсудил с российским послом в Ватикане возможность посредничества Святого престола в урегулировании кризиса вокруг Украины.

"Понтифик посетил в пятницу российское посольство в Ватикане и провел встречу с послом Александром Авдеевым в попытке выступить посредником в конфликте", - сообщило в твиттере аргентинское агентство Telam.

Никаких других деталей встречи агентство не приводит.

Ранее папа римский призывал лидеров "к политической ответственности" при принятии решений, касающихся ситуации вокруг Украины. Он также напомнил об "испытании совести перед Богом, который является Богом мира, а не войны".

Глава католической церкви ранее объявил 2 марта международным днем поста и молитвы во имя мира.