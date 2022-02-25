Литва отказала в приеме россиян для оказания медицинских услуг

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Министерство здравоохранения Литвы в связи с ситуацией на Украине сообщило, что останавливает выдачу гражданам России разрешений на приезд в страну в виде исключения.

"Это означает, что иностранцы (...) не смогут больше приехать в Литву для получения услуг по надзору за здоровьем - для диагностических исследований, стационарного или операционного лечения, а также для получения услуг медицинской реабилитации", - сообщило министерство.

Разрешения не будут выдаваться и в тех случаях, когда граждане РФ хотят приехать для ухода за проживающими в Литве близкими родственниками.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине.