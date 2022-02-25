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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:30

SpaceX запустила на орбиту 50 новых интернет-спутников Starlink

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Тяжелая ракета-носитель Falcon 9 в пятницу вывела на орбиту очередную партию из 50 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщила компания-разработчик.

"Вывод спутников Starlink подтвержден", - говорится в сообщении.

Запуск был осуществлен в 9:12 по времени Западного побережья США (в 20:12 по московскому) со стартового комплекса Космических сил США на авиабазе Ванденберг в штате Калифорния. Это уже 39-й вывод на орбиту группы интернет-спутников с мая 2019 года в рамках проекта Starlink. Предыдущая партия из 46 спутников Starlink была запущена 21 февраля.

Орбитальная группировка SpaceX уже состоит почти из 2 тысяч космических аппаратов весом 290 кг каждый. В настоящее время компания является крупнейшим спутниковым оператором в мире.

В перспективе компания SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тысяч космических аппаратов.

Starlink SpaceX

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