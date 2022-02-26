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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:28

Во Франции задержали судно РФ с автомобилями за нарушение режима санкций

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Таможня французского региона Нормандия задержала в субботу судно под российским флагом, "вероятно, принадлежащее российскому предприятию, подпавшему под принятые ЕС против Москвы санкции", написала газета Le Figaro.

Морская префектура приказала этому судну, перевозившему автомобили в Санкт-Петербург, следовать в порт Булонь-сюр-Мер (департамент Па-де-Кале), сообщает издание.

Коммерческое судно 127 м было задержано французскими таможенниками в ночь на субботу близ прибрежного города Онфлёр. Оно подозревается в нарушении режима санкций, принятых ЕС в отношении РФ.

Катера таможни и жандармерии сопроводили в Булонь-сюр-Мер судно для перевозки транспортных средств Baltic Leader под российским флагом, вышедшее из Руана. Таможня проводит в настоящее время расследование относительно возможной причастности к нарушению нового санкционного режима Евросоюза, объясняют в префектуре.

Франция РФ

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