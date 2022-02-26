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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:45

Российские военные заверили, что не наносят удары по жилым кварталам на Украине

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что российские военные в ходе операции на Украине не наносят удары по жилым кварталам.

"Российские вооруженные силы никаких ударов по жилым кварталам украинских городов не наносят", - сказал Конашенков в субботу на брифинге.

"Обращаемся к жителям Украины. Требуйте от преступной киевской власти немедленно убрать все тяжелые вооружения от своих домов и жилых кварталов городов", - призвал Конашенков.

"Данные нашей разведки продолжают фиксировать размещение украинскими националистами реактивных и артиллерийских подразделений в жилых кварталах не только в Киеве, но и в других украинских городах, - сказал Конашенков. - Повторим, делается это намеренно, для провоцирования ответных ударов российских Вооруженных сил по жителям населенных пунктов. Украинское националистическое руководство применяет те же методы, как и террористы".

"Руководство Украины многократно заявляло, что не прикрывается мирным населением и не ставит тяжелые огневые средства в городах. Такая откровенная ложь может повлечь тяжелые последствия", - заявил Конашенков. - Посмотрите на многочисленные видеокадры из Киева, Харькова и других городов, которые сейчас распространяются не только в средствах массовой информации, но и в интернете".

Военная операция на Украине. Хроника

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