MIT и Сколтех прекратили сотрудничество из-за ситуации на Украине

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Сотрудничество между Сколковским институтом науки и технологий (Сколтех) и Массачусетским технологическим институтом (MIT) будет прекращено по запросу MIT, решение о дальнейшей работе над совместными проектами будет принято каждым из институтов после предоставления промежуточных отчетов, сообщили "Интерфаксу" в Сколтехе.

"На настоящий момент у Сколтеха и MIT девять проектов, рассчитанных на три года. Проекты были запущены в середине 2020 года. Согласно существующему графику исполнения проектов, в конце февраля как Сколтех, так и MIT предоставят промежуточные отчеты. На основании этих отчетов каждая из сторон примет решение о дальнейшей поддержке этих проектов", - сказали в Сколтехе

"Официальное соглашение между Сколтехом и MIT будет расторгнуто согласно запросу MIT", - сообщили в институте.

Массачусетский технологический институт (MIT) сообщил о прекращении сотрудничества со Сколковским институтом науки и технологий (Сколтех) из-за проведения Россией специальной военной операции на Украине. Решение было принято президентом института Лео Рафаэлем Райфом. 25 февраля MIT направил Сколтеху уведомление о том, что использует свое право на прекращение программы.

"Мы воспринимаем этот шаг с глубоким сожалением (...) Хотя мы должны прекратить сотрудничество, мы гордимся работой MIT со Сколтехом и исследованиями, проведенными за последнее десятилетие", - говорится в сообщении MIT.