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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:14

"Киевстар", "Vodafone Украина" и lifecell заблокировали доступ для абонентов РФ и Белоруссии

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Мобильные операторы "Киевстар", "Vodafone Украина" и lifecell заблокировали доступ к своим сетям для абонентов России и Белоруссии.

"Возможность регистрации абонентов России и Белоруссии в сети "Vodafone Украина" заблокирована", - написала на своей странице в фейсбуке PR директор "Vodafone Украина" Виктория Рубан.

В "Киевстаре" "Интерфаксу" также сообщили об отключении возможности регистрации в своей сети абонентов из России и Белоруссии.

Аналогичное решение принял и оператор lifecell.

Киевстар Vodafone Украина lifecell

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