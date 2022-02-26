Украинская оппозиция выступила за скорейшие мирные переговоры с Москвой

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Украинская "Оппозиционная платформа "За жизнь" призывает к скорейшим мирным переговорам между Киевом и Москвой, заявил в эфире "Соловьев Live" сопредседатель партии Юрий Бойко.

"Мы сегодня собирались фракцией в парламенте. Мы выступаем за скорейшее проведение переговоров, дали публичные и непубличные сигналы, чтобы скорее начались переговоры о скорейшем завершении конфликта", - сказал он.

Он выразил надежду на то, что "власть выйдет на переговоры, и что произойдет заключение соглашения на условиях нейтрального статуса". "Мы будем отстаивать, чтобы нейтральный статус страны был закреплен", - сказал он.

24 февраля президент РФ Владимир Путин сообщил о проведении специальной военной операции на Украине в связи с ситуацией в Донбассе. "Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель – защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины. А также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации", - заявил Путин в телеобращении.