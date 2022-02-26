Президент Литвы призвал предоставить Украине статус кандидата в ЕС

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Литовский президент Гитанас Науседа призывает ЕС предоставить Украине статус кандидата в Евросоюз.

Он отметил, что при нынешнем формировании европейской перспективы для Украины "мы формулируем ее так, что никто не понимает, о какой перспективе мы говорим".

"Вот почему я думаю, что нас следует очень четко сказать, и это дело не самого далекого будущего, мы должны говорить о предоставлении статуса кандидата теперь", - сказал глава государства на пресс-конференции в Вильнюсе в субботу вечером.

"Разумеется, чтобы стать членом ЕС, нужно соответствовать определенным требованиям, которые сегодня Украине выполнить бесконечно сложно", - добавил он.

Науседа сообщил, что в субботу говорил с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также обсудил этот вопрос в Берлине с канцлером Германии Олафом Шольцем.