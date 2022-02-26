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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:55

Рогозин счел, что Украина разрабатывает угрожающие России ракеты

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Глава государственной корпорации "Роскосмос" заявил, что у Украины есть научные и производственные мощности для создания баллистических ракет, которые будут представлять опасность для России.

"Сейчас они нацелены на создание своих баллистических комплексов, которые имеют реальную возможность нанесения ударов по нашей территории", - сказал Рогозин в субботу в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

"Украина в последнее время занималась развитием боевых ракетных комплексов", - сказал глава "Роскосмоса".

"Это и комплексы "Гром" - увеличить дальность с 300 километров и дальше - это не представляет большой проблемы в целом для любого конструкторского коллектива. Есть другие комплексы, которые фактически являются комплексами средней дальности - до 2 тыс. километров. Это, по сути дела, реальная угроза России - аж до Урала", - сказал Рогозин.

Он также заявил, что у Украины с советских времен остался научный и производственный потенциал для развития ракетной отрасли.

Роскосмос Дмитрий Рогозин Украина

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