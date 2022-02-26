Алиев и Путин обсудили двусторонние и региональные вопросы

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев в телефонном разговоре обменялись мнениями по ряду актуальных вопросов двусторонней и региональной повестки дня, сообщает пресс-служба Кремля.

"Обсуждено также развитие ситуации в связи с проведением Россией специальной военной операции на Украине", - говорится в сообщении.

Разговор состоялся в продолжение прошедших 22 февраля в Москве российско-азербайджанских переговоров на высшем уровне.