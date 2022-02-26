Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:55

В "Роскосмосе" рассказали о намерении Германии отключить телескоп на "Спектре-РГ"

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Космическое агентство Германии уведомило "Роскосмос" о намерении отключить свой телескоп на российско-немецкой орбитальной обсерватории "Спектр-РГ", сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Наши германские партнеры получили указание отключить один из этих двух телескопов, которым они сами управляют", - сказал Рогозин в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

"Насколько я понимаю, технические специалисты из Германии сильно по этому поводу переживают, потому что для них это сильный удар", - сказал он.

Космический аппарат "Спектр-РГ" был запущен 13 июля 2019 года с космодрома Байконур. Он создан с участием Германии в рамках Федеральной космической программы России по заказу Российской академии наук (РАН). Обсерватория оснащена двумя рентгеновскими телескопами: ART-XC (ИКИ РАН, Россия) и eROSITA (MPE, Германия), работающими по принципу рентгеновской оптики косого падения. Телескопы установлены на космической платформе "Навигатор" (НПО Лавочкина, Россия), адаптированной под задачи проекта.

Основная цель миссии - построение карты всего неба в мягком и жестком диапазонах рентгеновского спектра с беспрецедентной чувствительностью.

Роскосмос Спектр-РГ Дмитрий Рогозин Германия

Новости

Лукашенко и Макрон обсудили события на Украине и европейскую безопасность

Рогозин счел, что Украина разрабатывает угрожающие России ракеты

В МИД РФ заявили, что не располагают данными о прекращении выдачи виз странами Запада

Байден заявил, что альтернативой санкциям против РФ была бы "Третья мировая война"

Байден заявил, что альтернативой санкциям против РФ была бы "Третья мировая война"

В ЛНР сообщили о втором взрыве в городе Ровеньки

В городе Ровеньки в ЛНР на нефтебазе загорелись 200 тонн дизельного топлива

Взрыв произошел в городе Ровеньки в ЛНР

Германия решила направить Украине противотанковое оружие и "Стингеры"

Германия решила направить Украине противотанковое оружие и "Стингеры"

Российские и украинские военные вместе следят за безопасностью на Чернобыльской АЭС

Военная операция на Украине

Российские военные уничтожили дамбу, перекрывавшую подачу воды в Крым

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код