Несколько штатов в США отказались от продажи российской водки

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Несколько штатов США приняли решение снять с продажи российскую водку из-за военной операции РФ на Украине, сообщает CNN.

Губернатор штата Огайо Майк Девайн поручил министерству торговли своего штата "прекратить как покупку, так и продажу всей водки, произведенной компанией "Русский стандарт"".

Губернатор Нью-Гэмпшира Крис Сунуну также подписал приказ "об удалении спиртных напитков российского производства и российских брендов из наших магазинов спиртных напитков и вин до дальнейшего уведомления".

"Нью-Гэмпшир поддерживает народ Украины в его борьбе за свободу", - отметил Сунуну.

Губернатор штата Юта Спенсер Кокс также издал распоряжение, ограничивающее продажи продукции российского производства.

Среди прочих губернатор Техаса Грег Эбботт попросил розничных торговцев в своем штате убрать российские товары с полок магазинов, заявив, что "Техас поддерживает Украину".

Между тем отмечается, что данные шаги в значительной степени символичны, поскольку очень немногие бренды, импортируемые в Соединенные Штаты, все еще производят алкоголь в России.

Согласно данным IWSR Drinks Market Analysis, которая отслеживает продажи алкоголя, менее 1% водки, потребляемой в США, производится в России.