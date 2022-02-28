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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:09

Президент Бразилии заявил о нейтралитете страны в конфликте между РФ и Украиной

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU -Бразилия будет занимать нейтральную позицию в российско-украинском конфликте и выступать против введения санкций, заявил бразильский президент Жаир Болсонару.

"Мы не будем принимать чью-либо сторону, мы будем продолжать сохранять нейтралитет и помогать всем, чем возможно", - сказал Болсонару на пресс-конференции в Сан-Паулу.

Он отметил, что в ООН Бразилия будет выступать против санкций, и не намерена осуждать действия российского руководства в отношении Украины, заявив, что "большая часть населения Украины говорит по-русски".

Болсонару также сказал, что он не считает, что Россия допустит какое-либо массовое кровопролитие на Украине.

"Глава государства, подобный главе России, нигде не хочет устраивать резню", - сказал он, добавив, что на Донбассе "около 90% населения хотели сблизиться с Россией".

Бразилия Россия Украина Жаир Болсонару

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