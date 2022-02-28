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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:38

Лондон намерен добиться приостановки членства России в Интерполе

Лондон намерен добиться приостановки членства России в Интерполе
Фото: Alexis ORAND/Gamma-Rapho via Getty Images

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Украина призвала приостановить членство РФ в Интерполе, и Великобритания возглавит международные усилия по реализации этого предложения, заявила в понедельник глава британского МВД Прити Патель.

"Украинское правительство сегодня обратилось с запросом, чтобы членство российского правительства в Интерполе было приостановлено, и мы встанем во главе соответствующих международных усилий", - приводят британские СМИ ее слова.

Ранним утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Западные страны в ответ на это ввели санкции против России.

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