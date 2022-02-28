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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:38

Зеленский подписал заявку на членство Украины в ЕС

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявление на членство Украины в Европейском Союзе, сообщил заместитель руководителя Офиса президента Андрей Сибига.

"Президент Украины В.Зеленский подписал исторический документ – заявку на членство Украины в Европейском Союзе", - сообщил Сибига в фейсбуке.

Заявление было подписано совместно с председателем Верховной Рады Русланом Стефанчуком и премьер-министром Денисом Шмыгалем.

Зеленский в своем видеообращении в понедельник утром призвал Евросоюз немедленно принять Украину в ЕС.

Украина Владимир Зеленский ЕС

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