Зеленский подписал заявку на членство Украины в ЕС
Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявление на членство Украины в Европейском Союзе, сообщил заместитель руководителя Офиса президента Андрей Сибига.
"Президент Украины В.Зеленский подписал исторический документ – заявку на членство Украины в Европейском Союзе", - сообщил Сибига в фейсбуке.
Заявление было подписано совместно с председателем Верховной Рады Русланом Стефанчуком и премьер-министром Денисом Шмыгалем.
Зеленский в своем видеообращении в понедельник утром призвал Евросоюз немедленно принять Украину в ЕС.