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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:07

Постпред РФ не исключил высылку российских дипломатов из ЕС

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Российская сторона не исключает высылку российских дипломатов из стран Евросоюза, заявил в понедельник постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.

"Боюсь, что полностью исключать этого нельзя, тем более, что в отдельных странах Евросоюза такая практика уже имела место", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК), отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

"Но посмотрим. В итоге решения на этот счет принимаются странами-членами (Евросоюза). Конечно, фактор евросолидарности может сыграть, но надеюсь, что здравый смысл все-таки возобладает, потому что что бы ни происходило, все-таки каналы дипломатической коммуникации надо сохранять открытыми и действующими", - сказал Чижов.

ЕС Владимир Чижов

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