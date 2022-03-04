Глава британского МИД попытается убедить ЕС ужесточить подход к России

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс поставила своей задачей при посещении Евросоюза добиться ужесточения политики Европы в отношении России из-за военной операции на Украине, сообщило издание Daily Express.

Газета пишет, что перед отъездом Трасс заявила: "Жизненно важно, чтобы Великобритания и наши союзники поддерживали сильный и единый фронт против российской агрессии и действовали как единое целое в поддержку Украины".

По данным издания, в пятницу глава британского МИД проведет серию встреч с министрами иностранных дел и официальными лицами из ЕС, НАТО и G7. Она "будет добиваться большей поддержки Украины со стороны международного сообщества".

Во время встреч с министрами стран-членов НАТО "Трасс попытается добиться поддержки идеи дальнейшего укрепления восточного фронта альянса с целью создания надежного и грозного сдерживающего фактора против российской армии", пишет издание.

Оно отмечает, что Трасс проведет переговоры с министрами иностранных дел G7 и примет участие в Совете ЕС по иностранным делам, где она будет настаивать на том, что сотрудничество между Великобританией и ЕС "необходимо для защиты европейской безопасности".

Трасс также обсудит зависимость Европы от поставок российских энергоносителей.

"Министры иностранных дел обсудят вопросы сокращения зависимости Европы от российских нефти и газа. После остановки проекта "Северный поток 2" Трасс призовет своих коллег работать с надежными партнерами, чтобы не зависеть от одной страны и быть ей обязанными", - отмечается в распространенном сообщении МИД Великобритании.

Daily Express пишет, что США уже начали отправку в Европу сжиженного газа, поставлять природный газ на континент предлагают также Катар и Иран.