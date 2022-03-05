Истребители авианосца ВМС Франции приступили к выполнению задач в регионе Черного моря

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Французская авианосная ударная группа во главе с атомным авианосцем "Шарль де Голль" на фоне последних событий на Украине приступила к выполнению авиационного патрулирования воздушного пространства Румынии, Болгарии и Черного моря, сообщило в пятницу военное издание Naval News, ссылаясь на ВМС Франции.

Авианосец будет выполнять задачи, находясь в Восточном Средиземноморье, поскольку корабли такого класса по международной Конвенции Монтрё не могут заходить в Черное море.

Накануне министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли заявила, что авианосец, который находится в Восточном Средиземноморье и был задействован в операции "Клемансо" по борьбе с терроризмом, после временного захода на Кипр был перенаправлен "в район, откуда его палубные истребители "Рафаль" будут осуществлять миссии по патрулированию и вести разведку".

При этом она отметила, что "миссия носит исключительно сдерживающий характер", и не угрожает России.

Как сказал изданию представитель ВМС Франции, пары истребителей "Рафаль" палубной авиации "Шарль де Голля" ежедневно будут выполнять три вылета. Их полеты будут обеспечивать натовские самолеты-заправщики. И патрулирование в таком составе может вестись в течение 24 часов в день.

Конкретный район, где авианосец находится в Средиземном море, ВМС Франции не сообщили. Между тем, по данным экспертов издания, скорее всего, он размещается севернее греческого острова Крит.

В состав авианосной ударной группы помимо авианосца "Шарль де Голль" входят французские эсминец, фрегат и атомная подлодка. Кроме того, в ее составе задействованы американский ракетный эсминец, испанский фрегат и греческие фрегат и подлодка.

На авианосце базируется до 40 самолетов, в том числе истребители "Рафаль" и самолеты дальнего радиолокационного обнаружения E-2 "Хокай", а также вертолеты.