Посол РФ предостерег США от провокационных призывов, угрожающих безопасности в мире

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - В Вашингтоне раздаются безответственные призывы, которые несут в себе угрозу международной безопасности, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов, комментируя высказывание сенатора Рика Скотта о возможности направления американский войск на Украину.

"Антироссийская риторика в США дошла до абсурда. Ощущение таково, что здешние политики не до конца отдают отчет своим заявлениям. Звучащие в Вашингтоне лозунги становятся все более безответственными, провокационными, а главное - крайне рискованными для международной безопасности", - сказал дипломат.

По его словам, сенатор "по сути, призывает к прямому столкновению между крупнейшими ядерными державами".

"Вряд ли стоит напоминать, к каким беспрецедентным последствиям могут привести попытки внешнего вооруженного вмешательства в специальную военную операцию России на Украине", - сказал Антонов.

Он призвал американских законодателей "вернуться к здравомыслию и заняться налаживанием диалога, вместо того чтобы паразитировать на грубой русофобии", отметив, что "готов к встрече с любым американским политиком, включая членов верхней и нижней палат Конгресса для обсуждения путей укрепления стратегической стабильности".

"Нужен прямой и честный разговор", - подчеркнул посол.

Ранее сенатор-республиканец Рик Скотт заявил, что, по его мнению, не стоит исключать возможности отправки войск США на Украину.

"Всегда стоит сохранять все варианты открытыми... Не думаю, что стоит исключать этот вариант из обсуждения", - сказал Скотт в ответ на вопрос о том, поддержал бы он отправку американских войск на Украину.

Администрация президента США Джо Байдена неоднократно заявляла, что не будет направлять американских военнослужащих на Украину, но продолжит поставлять Киеву вооружение.