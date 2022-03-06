Шесть человек стали жертвами торнадо в штате Айова

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Торнадо в американском штате Айова унес в субботу жизни шести человек - двух взрослых и четверых детей, сообщило агентство Associated Press со ссылкой на власти.

В Управлении по чрезвычайным ситуациям округа Мэдисон уточнили агентству, что еще четыре человека получили ранения.

Директор управления заявил: "Это худшее, что кто-либо видел за очень долгое время".

От удара стихии серьезно пострадали от 25 до 30 домов, линии электропередач, повалены деревья, пишет агентство.