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Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 445 млн

Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 445 млн
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро воскресенья достигло 445 млн 125 тыс. 810, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 5 млн 994 тыс. 937 человек.

Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявлено 79 млн 265 тыс. 726 инфицированных COVID-19 и зарегистрировано 958 437 умерших. В Индия количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 42 млн 962 тыс. 953, а число умерших - 515 036. В Бразилии были выявлены 29 млн 40 тыс. 800 случаев болезни, умерли 652 126 пациентов.

На четвертое место вышла Франция. В стране зарегистрировано суммарно 23 млн 191 тыс. 580 инфицированных и 140 264 умерших.

По данным Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро воскресенья 771,8. В США на 1 млн жителей скончались 2 943 человека, Индии - 367, Бразилии - 3 031, Франции - 2 125.

Хроника коронавируса. Март.

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