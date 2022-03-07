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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:18

Минобороны РФ сообщило о доставке более 140 тонн гумпомощи в украинский Херсон

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Российские военнослужащие обеспечили доставку жителям Херсонской области Украины более 140 тонн гуманитарной помощи, сообщили в министерстве обороны РФ в понедельник.

"Гуманитарная помощь состояла из мясных и рыбных консервов, круп, растительного масла, бутилированной воды, хлебобулочных изделий и других продуктов первой необходимости. Все желающие могли получить продукты в разных уголках города Херсона, в том числе на площади около областной администрации", - говорится в сообщении.

Колонна с гуманитарным грузом прибыла в украинский город из Крыма. Помимо Херсона, помощь из России начали получать и жители ближайших населенных пунктов.

Российские военные 2 марта сообщили о взятии Херсона под полный контроль. В Минобороны РФ отметили, что гражданская инфраструктура, объекты жизнеобеспечения и транспорт в городе работают в повседневном режиме, недостатка продовольствия и товаров первой необходимости нет.

Хроника 24 февраля – 07 марта 2022 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ Украина Херсон

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