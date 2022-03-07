Борт "Уральских авиалиний" доставил более 200 пассажиров из Египта в Москву

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Самолет "Уральских авиалиний" с более чем 200 пассажирами прибыл в Москву из Шарм-эль-Шейха (Египет), сообщает пресс-служба авиакомпании.

"После проверки документов авиационные власти Египта выдали "Уральским авиалиниям" разрешение на выполнение рейса U61886. Airbus А321 вернулся сегодня из Шарм-эль-Шейха в Москву с 236 пассажирами на борту", - говорится в сообщении.

В пресс-службе авиакомпании "Интерфаксу" уточнили, что это ""задержанный" ранее борт".