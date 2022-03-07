Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:35

Борт "Уральских авиалиний" доставил более 200 пассажиров из Египта в Москву

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Самолет "Уральских авиалиний" с более чем 200 пассажирами прибыл в Москву из Шарм-эль-Шейха (Египет), сообщает пресс-служба авиакомпании.

"После проверки документов авиационные власти Египта выдали "Уральским авиалиниям" разрешение на выполнение рейса U61886. Airbus А321 вернулся сегодня из Шарм-эль-Шейха в Москву с 236 пассажирами на борту", - говорится в сообщении.

В пресс-службе авиакомпании "Интерфаксу" уточнили, что это ""задержанный" ранее борт".

Уральские авиалинии

Новости
Пандемия коронавируса

В мире выявили более 446,2 млн случаев заражения COVID-19

В мире выявили более 446,2 млн случаев заражения COVID-19

PwC и KPMG исключат российские подразделения из своих сетей

Нефть выросла до рекордных $139 за баррель из-за возможного запрета поставок в США из РФ

Военная операция на Украине

РФ объявила "режим тишины" и откроет гуманитарные коридоры в ряде городов Украины 7 марта

Что случилось этой ночью: понедельник, 7 марта

Товарооборот России и Китая за два месяца 2022 года вырос на 38%

Товарооборот России и Китая за два месяца 2022 года вырос на 38%
Военная операция на Украине

Сильный взрыв произошел в Луганске

МИД Японии присвоил России третий уровень опасности

Военная операция на Украине

Великобритания предоставит Украине дополнительную помощь на $100 млн

Великобритания предоставит Украине дополнительную помощь на $100 млн

Минобороны РФ предупредило о подготовке СБУ провокации с радиоактивным заражением

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код