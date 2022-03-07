Главы МИД России и Украины проведут встречу на полях форума в Анталье

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Контакт глав МИД России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы запланирован на полях Дипломатического форума, который пройдет в конце недели в турецкой Анталье, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В соответствии с достигнутой договорённостью в ходе телефонного разговора президентов России и Турции, по инициативе турецкого лидера, на полях Анатолийского дипломатического форума планируется контакт министра иностранных дел России Сергея Лаврова и главы МИД Украины Дмитрия Кулебы с участием министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу", - заявила Захарова журналистам.