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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:48

Главы МИД России и Украины проведут встречу на полях форума в Анталье

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Контакт глав МИД России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы запланирован на полях Дипломатического форума, который пройдет в конце недели в турецкой Анталье, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В соответствии с достигнутой договорённостью в ходе телефонного разговора президентов России и Турции, по инициативе турецкого лидера, на полях Анатолийского дипломатического форума планируется контакт министра иностранных дел России Сергея Лаврова и главы МИД Украины Дмитрия Кулебы с участием министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу", - заявила Захарова журналистам.

Хроника 24 февраля – 07 марта 2022 годаВоенная операция на Украине
Украина Россия Турция МИД РФ Сергей Лавров Дмитрий Кулеба

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