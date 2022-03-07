Экс-генпрокурора Молдавии Стояногло отпустили из-под подписки о невыезде

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Суд Кишинева отменил меру пресечения в отношении отстраненного от должности генерального прокурора Молдавии Александра Стояногло.

"В результате рассмотрения прокурорского запроса о продлении меры пресечения в виде судебного контроля (подписка о невыезде - ИФ) сроком на 60 дней в отношении Александра Стояногло суд первой инстанции постановил отказать прокурору в его ходатайстве", - сообщила пресс-секретарь Генпрокуратуры Мария Керпек.

Ранее, 7 февраля, суд продлил меру пресечения в виде помещения под судебный контроль Стояногло на 30 суток, удовлетворив частично ходатайство прокурора, требовавшего продления на 60 дней.

Стояногло был задержан 5 октября 2021 года на 72 часа, а 8 октября суд отправил его под домашний арест на 30 суток. Впоследствии, эта мера пресечения была оставлена в силе Апелляционной палатой, а затем - дважды продлевалась. С 9 декабря Стояногло был освобожден из-под домашнего ареста, в качестве меры пресечения суд избрал подписку о невыезде.

Отстраненный от должности генпрокурор обвиняется по пяти статьям Уголовного кодекса, в том числе злоупотребление служебным положением, пассивная коррупция, ложные заявления в декларациях.

Стояногло все обвинения отрицает и считает преследование политическим. Во время задержания он заявил журналистам, что "это месть президента Майи Санду". В свою очередь, глава государства заявила, что она не причастна к этому и не вмешивается в работу прокуроров. Санду также потребовала от прокуроров больше ясности в расследовании данного уголовного дела.