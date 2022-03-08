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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:50

Италия разместит беженцев с Украины в изъятых у мафии домах

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Власти Италии планируют использовать объекты недвижимости, конфискованные у итальянской мафии, для размещения украинских беженцев, сообщает Le Figaro.

Глава МВД Италии Лучана Ламорджезе заявила, что ее ведомство, которое управляет изъятым у мафии имуществом, изучит объекты, "которые могут быть использованы в краткосрочной перспективе, даже временно, чтобы принять беженцев из Украины".

Согласно данным итальянских СМИ, в Италию прибыло более 17 тысяч украинцев примерно за неделю.

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