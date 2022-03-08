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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:50

Зеленский решил отозвать украинцев из международных миротворческих сил

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об отзыве украинских контингентов, которые принимают участие в международных операциях по поддержанию мира.

"Постановляю отозвать национальный контингент и национальный персонал, которые принимают участие в международных операциях по поддержанию мира и безопасности в Украину", - говорится в указе.

Фотографию указа опубликовал в фейсбуке в понедельник заместитель руководителя офиса президента Андрей Сибига.

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