Зеленский решил отозвать украинцев из международных миротворческих сил

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об отзыве украинских контингентов, которые принимают участие в международных операциях по поддержанию мира.

"Постановляю отозвать национальный контингент и национальный персонал, которые принимают участие в международных операциях по поддержанию мира и безопасности в Украину", - говорится в указе.

Фотографию указа опубликовал в фейсбуке в понедельник заместитель руководителя офиса президента Андрей Сибига.