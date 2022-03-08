Япония ввела санкции против Усманова, Тимченко, братьев Ротенбергов и Кадырова

Также японские санкции предусматривают запрет на экспорт в РФ оборудования для нефтепереработки

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - МИД Японии объявил во вторник о расширении списка юридических и физических лиц России и Белоруссии, в отношении которых вводятся санкции. Кроме того, запрещается экспорт в Россию оборудования для нефтепереработки.

В дополнение к ранее опубликованному списку под японские санкции попали пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, заместители главы президентской администрации Дмитрий Козак и Сергей Кириенко, глава Чечни Рамзан Кадыров, российские бизнесмены Алишер Усманов, Геннадий Тимченко, Аркадий и Борис Ротенберги.

В санкционный список добавлены также "Агентство интернет-исследований" (которое называют "фабрикой троллей") и ЧВК Вагнера.

Белорусский санкционный список расширен за счет 12 физических лиц и десяти юридических.

В сообщении МИД говорится, что этим меры приняты "с учетом нынешней международной ситуации, касающейся Украины, в целях поддержания международного мира и безопасности и внесения вклада Японии в международные усилия".

Ранее Япония ввела санкции в отношении российских руководителей, включая президента РФ Владимира Путина.

Также в санкционный список были включены также глава МИД РФ Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, начальник генштаба ВС России Валерий Герасимов, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев.

Под санкции попали также 49 российских ведомств, банков и компаний, в частности, ФСБ, ГРУ, АО "Компания "Сухой", АО "РСК "МиГ", госкорпорации "Ростех", ЦБ РФ, ВЭБ, "Промсвязьбанк".

Санкции включают в себя замораживание активов физических лиц и банков, запрет на "экспорт товаров общего назначения, которые, как считается, способствуют укреплению военного потенциала Российской Федерации".