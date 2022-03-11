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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 03:44

Госдеп заявил, что США готовы поддерживать любые дипломатические усилия Украины

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Представитель госдепа Нед Прайс заявил в четверг, что власти США будут поддерживать любые попытки, предпринимаемые Киевом, по дипломатическому урегулированию ситуации на Украине, однако пока "сомневаются в готовности РФ к серьезному переговорному процессу".

"Мы готовы поддержать все дипломатические инициативы, в которых готовы принять участие украинцы", - сказал представитель госдепа на брифинге, отвечая на вопрос о том, как в США относятся к идее переговоров лидеров РФ и Украины.

При этом представитель госдепартамента выступил с заявлением, что США считают Москву "неготовой к серьезным переговорам".

Хроника 24 февраля – 11 марта 2022 годаВоенная операция на Украине
США Украина Нед Прайс

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