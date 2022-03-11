Госдеп заявил, что США готовы поддерживать любые дипломатические усилия Украины

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Представитель госдепа Нед Прайс заявил в четверг, что власти США будут поддерживать любые попытки, предпринимаемые Киевом, по дипломатическому урегулированию ситуации на Украине, однако пока "сомневаются в готовности РФ к серьезному переговорному процессу".

"Мы готовы поддержать все дипломатические инициативы, в которых готовы принять участие украинцы", - сказал представитель госдепа на брифинге, отвечая на вопрос о том, как в США относятся к идее переговоров лидеров РФ и Украины.

При этом представитель госдепартамента выступил с заявлением, что США считают Москву "неготовой к серьезным переговорам".