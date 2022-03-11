В Эстонии задействовали план разрешения ЧС для помощи украинским беженцам

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Департамент полиции и пограничной охраны Эстонии вводит в действие план разрешения чрезвычайной ситуации, связанный с массовой миграцией.

"Применение плана разрешения чрезвычайного положения позволит нам лучше помочь военным беженцам из Украины. На данный момент число прибывающих в Эстонию военных беженцев достаточно большое и для оказания помощи всем им недостаточно обычной организации работы учреждений", - сказал генеральный директор департамента Эльмар Вахер (Elmar Vaher).

По его словам, для таких ситуаций в Эстонии предусмотрены планы разрешения чрезвычайной ситуации, "в случае массовой иммиграции разрешением чрезвычайной ситуации руководит департамент полиции и погранохраны".

Использование плана чрезвычайной ситуации даст руководящему учреждению возможность привлекать к разрешению ситуации все необходимые ресурсы, добавил Вахер.

Реализацией плана будет заниматься объединенный штаб, в который войдут все учреждения и ведомства, связанные с приемом беженцев и предлагаемыми им услугами.

Как сообщила и.о. премьер-министра, министр финансов Эстонии Кейт Пентус-Розиманнус (Keit-Pentus Roosimanus), по состоянию на утро четверга в Эстонию прибыли 12 488 граждан Украины и членов их семей, из них 3 002 – транзитом через страну. Среди беженцев также 4 251 ребенок.

Кроме того, сообщается, что прибывшим детям беженцев из Украины министерство образования и науки Эстонии планирует предоставить места в эстоноязычных детсадах и школах.

"Всем украинским детям будет гарантировано место в школе в Эстонии. Мы хотим определить их в школы с эстонским языком обучения, уведомим об этом самоуправления и сами школы", - приводит в пятницу слова канцлера министерства образования и науки Кристи Винтер-Немвальтс (Kristi Vintar-Nemvalts) портал телерадиовещания ERR.

По ее словам, на сегодня в Эстонию прибыло более 14 тыс. беженцев, в том числе 5 тыс. детей.

В настоящее время министерство работает над двумя планами: краткосрочным на текущий учебный год и долгосрочным, который должен охватить ближайшие несколько лет. Министерство не ожидает, что все приехавшие из Украины дети сразу приступят к учебе в эстонских школах, многим из них потребуется время на адаптацию.

В высших учебных заведениях обучение будет вестись на английском языке. Так, в настоящее время большинство англоязычных специальностей в Таллинском техническом университете связаны с вопросами киберзащиты. При приеме студентов вуз намерен консультироваться и с правоохранительными структурами.