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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:38

Орбиту МКС подняли на 850 метров

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Высоту орбиты Международной космической станции (МКС) подняли на 850 метров для подготовки к прибытию пилотируемого корабля "Союз МС-21"

"По предварительным данным, после проведения маневра средняя высота орбиты МКС повысилась на 850 м и составила 418,44 км", - говорится в сообщении госкорпорации в телеграме.

Сообщается, что двигатели грузового корабля "Прогресс МС-18" были включены в 22:35 по московскому времени. Они проработали 320,1 секунды и выдали импульс величиной 0,52 м/с.

В госкорпорации отмечают, что коррекция проводится с целью формирования баллистических условий перед выведением на орбиту корабля "Союз МС-21" и посадкой "Союз МС-19".

Корабль "Союз МС-21", в экипаж которого войдут космонавты Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков, пристыкуется к модулю "Причал" 18 марта 2022 года.

Посадка корабля "Союз МС-19" с космонавтами "Роскосмоса" Антоном Шкаплеровым и Петром Дубровым, а также астронавтом NASA Марком Ванде Хаем намечена на 30 марта в 14:26 по московскому времени.

В настоящее время на борту МКС работает экипаж в составе космонавтов "Роскосмоса" Антона Шкаплерова (командир станции) и Петра Дуброва, а также астронавтов NASA Марка Ванде Хая, Раджи Чари, Томаса Маршбёрна, Кейлы Бэррон и астронавта Европейского космического агентства Маттиаса Маурера.

Роскосмос МКС Союз МС-21

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