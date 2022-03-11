Лукашенко и Путин договорились о поставках Белоруссии современной военной техники

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин в ходе пятничных переговоров в Москве обсудили кризис на Украине, развитие военно-промышленного комплекса, кооперацию и противодействие санкционному давлению Запада, рассказала пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт. Ее словам приводит белорусское госагентство БелТА.

"В первоочередном порядке главы государств предметно обсудили ситуацию в мире, в регионе, с преломлением на Украину. Одной из основных тем в этом разрезе стал ход переговоров, проходящих в Беларуси, и позиции российской и украинской сторон. В рамках обсуждения этой темы на встречу был приглашен помощник президента России Владимир Мединский, а по итогам было озвучено единое мнение: при желании украинской стороны конфликт можно разрешить в любой момент", - заявила Эйсмонт.

По словам пресс-секретаря президента Белоруссии, в ходе беседы стороны уделили особое внимание развитию военно-промышленного комплекса и обороны Союзного государства.

"В частности, договорились о поставках в ближайшее время Россией в Республику Беларусь самых современных образцов военной техники. В свою очередь Беларусь нарастит поставки современной сельскохозяйственной, пассажирской техники и другой машиностроительной продукции", - добавила пресс-секретарь.

Переговоры Путина и Лукашенко состоялись в пятницу в Москве.