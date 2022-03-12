ООН намерена создавать коридоры для вывода остающихся в Черном и Азовском морях судов

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Международная морская организация ООН (IMO) будет работать над созданием безопасного морского коридора, по которому торговые суда и их экипажи, находящиеся в настоящее время в Черном и Азовском морях, смогут покинуть эти районы.

В итоговом заявлении проведенного IMO виртуального совещания подчеркивается, что морской коридор "позволит безопасно эвакуировать моряков и суда из районов повышенного риска и пострадавших районов Черного и Азовского морей в безопасное место".

Генеральный секретарь IMO Китак Лим "заявил о приверженности немедленным действиям по реализации безопасного морского коридора в сотрудничестве и при содействии соответствующих сторон, включая прибрежные государства", отмечается в заявлении.