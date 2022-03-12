Глава ЛНР подписал указ об административно-территориальном устройстве республики

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник поручил привести административно-территориальное деление ЛНР в соответствие с административно-территориальным делением Луганской области Украины по состоянию на 18 мая 2014 года.

"Постановляю: установить, что до вступления в силу соответствующего закона Луганской народной республики административно-территориальное устройство Луганской народной республики соответствует административно-территориальному устройству бывшей Луганской области Украины по состоянию на 18.05.2014", - говорится в тексте указа, опубликованного на официальном сайте.

В нем отмечается, что документ вступает в силу со дня его опубликования.