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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:58

Глава ЛНР подписал указ об административно-территориальном устройстве республики

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник поручил привести административно-территориальное деление ЛНР в соответствие с административно-территориальным делением Луганской области Украины по состоянию на 18 мая 2014 года.

"Постановляю: установить, что до вступления в силу соответствующего закона Луганской народной республики административно-территориальное устройство Луганской народной республики соответствует административно-территориальному устройству бывшей Луганской области Украины по состоянию на 18.05.2014", - говорится в тексте указа, опубликованного на официальном сайте.

В нем отмечается, что документ вступает в силу со дня его опубликования.

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