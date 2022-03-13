МЧС РФ за двое суток доставило более 300 тонн гумпомощи на Украину и в Донбасс

Отправка гуманитарной помощи жителям Украины из Ростовской области Фото: Эрик Романенко/ТАСС

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - МЧС РФ за двое суток доставило более 330 тонн продуктов питания и предметов первой необходимости жителям Донбасса и Украины, сообщает ведомство в воскресенье.

"11 и 12 марта тремя колоннами МЧС России из 42 единиц техники Донского и Ногинского спасательных центров груз с гуманитарной помощью общим весом более 330 тонн доставлен в районы Украины и Донбасса, где складывается наиболее сложная обстановка", - говорится в сообщении.

Отмечается, что формирование груза происходит ежедневно в Белгородской и Ростовской областях, республике Крым.

В МЧС сказали, что, как отмечают специалисты, его транспортировка осуществляется в полном соответствии с международным законодательством по доставке гуманитарных грузов. По данным ведомства, безопасное движение колонны обеспечено при содействии Минобороны РФ и Росгвардии.