Зеленский обсудил с президентом Евросовета переговоры по членству Украины в ЕС

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем усиление финансовой поддержки Украины и санкционного давления на РФ, а также дальнейший переговорный процесс по членству Украины в ЕС.

"Очередные международные переговоры. Обсудили с президентом Евросовета Шарлем Мишелем усиление финансовой поддержки Украины (...) Отдельное внимание было уделено дальнейшему переговорному процессу по членству Украины в ЕС", - написал Зеленский в твиттере.

Кроме того, президент Украины провел телефонные переговоры с премьерами Великобритании и Чехии Борисом Джонсоном и Петром Фиалой.

"Провел разговоры с премьер-министрами Великобритании Борисом Джонсоном и Чехии Петром Фиалой. (...) Поблагодарил партнеров за важную поддержку. Ценим ее", - написал Зеленский.