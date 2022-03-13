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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:08

Зеленский обсудил с президентом Евросовета переговоры по членству Украины в ЕС

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем усиление финансовой поддержки Украины и санкционного давления на РФ, а также дальнейший переговорный процесс по членству Украины в ЕС.

"Очередные международные переговоры. Обсудили с президентом Евросовета Шарлем Мишелем усиление финансовой поддержки Украины (...) Отдельное внимание было уделено дальнейшему переговорному процессу по членству Украины в ЕС", - написал Зеленский в твиттере.

Кроме того, президент Украины провел телефонные переговоры с премьерами Великобритании и Чехии Борисом Джонсоном и Петром Фиалой.

"Провел разговоры с премьер-министрами Великобритании Борисом Джонсоном и Чехии Петром Фиалой. (...) Поблагодарил партнеров за важную поддержку. Ценим ее", - написал Зеленский.

Украина ЕС Великобритания Чехия Шарль Мишель Борис Джонсон Петр Фиала

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