Посольство РФ назвало вымыслом статью WSJ об угрозах бизнесменам из США в России

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Посольство РФ в Вашингтоне назвало вымыслом статью газеты The Wall Street Journal, в которой говорится о запугивании органами прокуратуры представителей американского бизнеса и угрозах национализации их активов в России.

"В очередной раз призываем местные СМИ отказаться от порочной практики распространения ложных новостей. Опус The The Wall Street Journal - это чистый вымысел, - говорится в сообщении посольства в фейсбуке.

Там заявили, что в России работает "множество западных предприятий", более 1 тыс. из которых американские, и США направляли "многочисленные делегации" на экономические форумы в России.

"Это свидетельствует о том, что взаимовыгодное деловое сотрудничество между двумя странами всегда было зоной, свободной от политики. Даже в самой непростой обстановке коммерческие интересы США на емком российском рынке никак не ущемляются", - добавили в российском диппредставительстве.

Посольство добавило, что "решение продолжать ли предпринимательскую деятельность в нашей стране - исключительно за американцами".

Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на анонимные источники сообщила, что российская прокуратура угрожала некоторым западным компаниям, которые решили прекратить бизнес в России на фоне военной операции РФ на Украине, арестами руководителей и экспроприацией активов.