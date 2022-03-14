Песков заявил, что срок окончания спецоперации на Украине "не озвучивается"

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Сроки окончания специальной операции РФ на Украине не называются, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, не озвучивается", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о сроках окончания спецоперации.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине.

"Все планы российского руководства будут реализованы в утвержденные ранее сроки в полном объеме", - заявил Песков.

Он сказал, что "сегодня пришли очень трагические известия из Донецка, где более 20 мирных граждан погибли от удара ракеты, выпущенной вооруженными силами Украины, которые, судя по всему, действуют по подсказке и методике своих заокеанских хозяев".

"Безусловно, это атака на гражданское население", - сказал он, отвечая на вопрос, расценивают ли в Кремле эту трагедию как теракт.

Минобороны РФ может взять под контроль крупные населенные пункты Украины, исключая гуманитарные коридоры и максимально обеспечивая безопасность мирных граждан, добавил Песков.

По его словам, в Москве обратили внимание на недавние заявления высших должностных лиц США и ЕС – советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана и главы европейской дипломатии Джозепа Борреля о том, что президент РФ Владимир Путин якобы разочарован тем, что его войска не продвигаются вперед так, как он думал, в крупных городах, включая Киев, и якобы в связи с этим Путин увеличивает количество целей, на которые нападает.

"В начале операции президент России действительно дал указание министерству обороны воздержаться от немедленного штурма крупных населенных пунктов, включая Киев, в связи с тем, что вооруженные националистические формирования оборудуют огневые точки, размещают тяжелую военную технику прямо в жилых кварталах", - сказал Песков.

Он отметил, что военные действия в густо населенных районах "неизбежно приведут к большим потерям среди гражданских лиц".

"Операция была спланирована именно с учетом этого обстоятельства", - подчеркнул Песков.

"Вместе с тем министерство обороны при обеспечении максимальной безопасности мирного населения не исключает возможности постановки под полный контроль крупных населенных пунктов, которые сегодня и так практически находятся в окружении, за исключением зон, используемых для гуманитарной эвакуации", - указал Песков.

"Упомянутые выше должностные лица США и ЕС, судя по всему, подталкивают Россию к штурму крупных городов Украины с целью возложить на нашу страну ответственность за гибель мирных граждан. Мы считаем, что такая позиция является провокационной", - заключил Песков.