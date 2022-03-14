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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

В Еврокомиссии заявили, что ЕС как организация не снабжает Украину оружием

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Европейский союз как организация не поставляет Украине никаких вооружений, заявил официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Эрик Мамер в понедельник на брифинге в Брюсселе.

"Европейский союз создал (форму) финансирования в виде механизма содействия миру (Европейского фонда мира), который позволяет финансировать отправку оружия и другого, нелетального оснащения Украине. Но не Европейский союз организует логистику таких поставок", - сказал пресс-секретарь ЕК.

Поэтому, пояснил он, представители Еврокомиссии не могут отвечать на вопрос о тех или иных поставках вооружений Украине.

В свою очередь на просьбу прокомментировать объявление о финансировании вооружений Украине в 500 млн евро в дополнение к ранее выделенным Евросоюзом 500 млн официальный представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля Набила Массрали повторила его слова о предложении на неформальном саммите ЕС в Версале 11 марта выделить Киеву дополнительно полмиллиарда евро.

"Всё, что можно сказать на данный момент: на этой неделе обсуждения (предложения Борреля) продолжаются. Это технические дискуссии, и есть воля к тому, чтобы решать это быстро", - добавила она.

Боррель заявил в ходе саммита ЕС в Версале, что Еврокомиссия нацелена на удвоение объемов военной помощи Украине и на выделение на эти цели еще 500 млн евро.

Еврокомиссия ЕС Украина

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