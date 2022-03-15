Оператор Fox News скончался от ран под Киевом

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Оператор Пьер Закревски, работавший для Fox News скончался от ран, полученных, когда он освещал события на Украине, сообщает во вторник телеканал.

"С глубоким сожалением и болью в сердце сообщаю новость о нашем дорогом операторе Пьере Закревски. Пьер погиб в Горенке в Киевской области на Украине", - цитирует Fox News слова гендиректора телеканала Сьюзан Скотт.

Она отметила, что Закревски освещал события во многих горячих точках таких как Ирак, Афганистан и Сирия.

"Он искренне любил освещать реальность, и его храбрость, профессионализм и трудовая этика были известны журналистам во всех СМИ. Он был невероятно популярен – все в медиаиндустрии, кто освещал зарубежную повестку, знали и уважали Пьера"

Скотт выразила глубокие соболезнование супруге оператора Мишель и его семье. Пьеру было 55 лет, он проживал в Лондоне, на Украине работал с февраля этого года.

Работавший в паре с Закревски корреспондент Бенджамин Холл также получил ранения, он выжил. Журналистов ранило, когда их машина попала под обстрел.